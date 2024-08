Harris verspricht schärfere Migrationsgesetze

Es sei aber möglich, dass sie auch eine Republikanerin oder einen Republikaner in ihr Kabinett in ihr Kabinett berufe (siehe Video oben). „Ich denke, es ist wichtig, bei den wichtigsten Entscheidungen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Erfahrungen am Tisch zu haben. Und ich denke, dass es für die amerikanische Öffentlichkeit von Vorteil wäre, ein Mitglied meines Kabinetts zu haben, das Republikaner ist“, sagte die Präsidentschaftskandidatin.