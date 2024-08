Kamala Harris kann Vorsprung zu Trump ausbauen

Bidens Rückzug ist Segen für Demokraten

Die Daten zeigen auch, wie sehr sich das Rennen vor der Abstimmung am 5. November durch den Rückzug des 81-jährigen Präsidenten Joe Biden von den Demokraten im Juli geändert hat. Die amtierende Vizepräsidentin Harris hat seitdem Boden auf Trump gut gemacht – in nationalen Umfragen und in US-Staaten, die als Swing States gelten, die also in der Vergangenheit in ihrer Gunst zwischen Demokraten und Republikanern pendelten.