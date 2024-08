Gesundheitsminister Rauch will Tabu aufbrechen

Offenerer Umgang – auch in der Werbung – wünschenswert

Das Menstruationsthema stelle immer noch ein Tabuthema dar, obwohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Österreich über mehrere Jahrzehnte menstruiere, erklärte der Gesundheitsminister. „Wir müssen das Tabu aufbrechen.“ In einigen Kulturen würden Mädchen und Frauen während der Menstruation als unrein und schmutzig bezeichnet, aber auch in westlichen Kulturen seien Betroffene immer noch mit Unwissenheit und Scham konfrontiert. Rauch verwies auf die Werbung, in der das Wort „diskret“ das Wichtigste sei, nach dem Motto, es solle niemand bemerken, wenn eine Frau eine Menstruation hat. Auch werde das Blut in Werbungen mit blauer Farbe dargestellt. Er kritisierte zudem den Gender Gap in der medizinischen Forschung und Diagnose, hier müsse zwischen dem männlichen und weiblichen Körper unterschieden werden.