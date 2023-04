Was hinter einer zu starken Regelblutung steckt

Liegt ein organischer Grund vor, muss dieser behoben werden: „Bei Myomen, also gutartigen Geschwülsten in der Gebärmutter, reicht oft die Einnahme von Medikamenten. Manchmal ist auch eine chirurgische Entfernung oder Embolisation nötig. Bei Letzterer schiebt man einen Katheter über eine Arterie in der Leiste bis zum Myom vor. Dann verschließt man die Blutgefäße, die es versorgen. Der gutartige Tumor stirbt ab, und der Körper baut ihn ab. Gebärmutterpolypen entfernen Ärzte im Rahmen einer Kürettage (Ausschabung) oder -spiegelung bzw. Verödung. Schleimhautveränderungen, die sich mitunter zu Krebs weiterentwickeln, können in einem kurzen Dämmerschlaf abgetragen werden. Im Fall von Adenomyose rate ich bei starken Beschwerden am ehesten zur Entfernung der Gebärmutter“, so der Facharzt.