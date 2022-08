Erkrankung Endometriose zerstört Partnerschaften

Hohe Dunkelziffer an Betroffenen

„Es sind schon Ehen gescheitert, weil keine Ursache für die an den Nerven zehrenden Schmerzen, die Lustlosigkeit der Frauen oder einen belastenden unerfüllten Kinderwunsch gefunden werden konnte“, bekräftigt auch Univ.-Prof. Dr. Peter Oppelt, Vorstand der Universitätsklinik für Gynäkologie, Keplerklinikum Linz. Dabei kommt diese Krankheit, bei der gutartige, meist schmerzhafte Wucherungen aus gebärmutterschleimhautartigem Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle in benachbarten Organen und Geweben wachsen, gar nicht so selten vor.