Armee von Belarus: Das ist die große Unbekannte

Ryhor Astapenia, belarussischer Politologe des renommierten Politik-Thinktanks Chatham House, geht auf „Krone“-Anfrage nicht davon aus, dass Diktator Alexander Lukaschenko, obwohl enger Verbündeter von Kremlchef Wladimir Putin, sich in den Krieg einmischen will. „Das ist ein politisches Manöver“, sagt Astapenia. „Angesichts der Lage in der Region Kursk, wo ukrainisches Militär auf russischem Boden Erfolge verzeichnet, möchte Lukaschenko Putin seine Gefolgschaft versichern. Aber er wird nicht in den Krieg eintreten.“