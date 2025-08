Brite (76) schweigt vor Gericht zu den Vorwürfen

Mehrere Kinder hatten am vergangenen Sonntag nach Polizeiangaben bei dem Sommercamp in dem kleinen Dorf Stathern in der Grafschaft Leicestershire plötzlich über Unwohlsein geklagt. Acht Buben im Alter von acht bis elf Jahren sowie ein Erwachsener mussten ins Krankenhaus, sie wurden inzwischen alle wieder entlassen. Schnell stand eine mögliche Vergiftung im Raum, woraufhin der 76-Jährige am Montag festgenommen wurde.