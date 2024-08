Babler steckt nach dem „Bures-Beben“ in der Klemme

Am Tag nach dem „Bures-Beben“ kündigt SPÖ-Chef Andreas Babler bei einem Parteiauftritt in Graz „interne Gespräche“und „klare Stellungnahmen“ an. Die „Krone“ weiß, wie es zum bösen Brief der roten Parteigröße kam, was er kurz- und mittelfristig in der SPÖ auslösen wird und wie Babler nun sein Sommergespräch im ORF anlegen sollte.