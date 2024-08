„Habe meinen eigenen Anspruch nicht erfüllt“

Seit elf Jahren ist Klaus Luger Bürgermeister von Linz – seine Abschiedsrede dauerte nur wenige Minuten: In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz erklärte er am Freitag seinen Rücktritt. Der SPÖ-Politiker, der über eine Chat-Affäre in der Brucknerhaus-Causa stolperte, geht mit 2. September.