Entscheidung fix: Linzer Bürgermeister Luger geht

Um 9 Uhr will Luger seine Parteifreunde informieren

Geplant ist, dass Klaus Luger heute um 9 Uhr anlässlich der Klausur der Linzer SPÖ im niederösterreichischen Langenlois seinen Genossen erklärt: „Ich mache nicht mehr weiter.“ Dem Vernehmen nach ist für Mittag in Linz eine Pressekonferenz geplant, in der Luger auch gegenüber der Öffentlichkeit seine Entscheidung begründen und Stellung nehmen will.