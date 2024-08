Die SPÖ pocht weiter auf eine Millionärsabgabe

In den Regierungsbüros kann man angeblich ordentlich sparen

Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim ortete dahingehend „immenses“ Sparpotenzial „in den Regierungsbüros“ und hier vor allem im PR-Bereich. Die Tiroler Spitzenkandidatin prangerte indes an, dass das Budget „von Jahr zu Jahr intransparenter geworden“ sei. Besonders enttäuschend sei, dass sich dies auch mit den Grünen in der Bundesregierung nicht verändert habe. Die erfolgte KÖSt-Senkung sei indes auch für Länder und Gemeinden ein Schlag gewesen, führte Yildirim aus. Tirol seien dadurch etwa rund 17 Millionen Euro entgangen, der Landeshauptstadt Innsbruck 2,3 Millionen Euro. Das enge den Gestaltungsspielraum „spürbar“ ein. In Tirol könnte man um die Beträge 400 „leistbare“ Wohnungen jährlich bauen, rechnete der Landtagsabgeordnete Christian Kovacevic (SPÖ) vor.