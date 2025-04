Zum Wiehern: Juwel der Pferdewelt verschenkt Mist

Was für ein Auflauf! Über 120 internationale und rund 200 nationale Dressurreiter gastieren ab Freitag in Stadl-Paura, wo im einzigartigen Pferdezentrum eines der größten Turniere in diesem Jahr stattfindet.„Mengenmäßig gibt es zwar Veranstaltungen, wo noch mehr Pferde da sind, aber von der Komplexität ist es eines der herausforderndsten. Zumal insgesamt zweiundzwanzig Nationen hier sind und Dressurpferde aufwendiger zu betreuen sind“, sagt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer, der mit seinem Juwel der österreichischen Pferdewelt aber ohnehin alle Stücke spielt.