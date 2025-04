„Vermissen die Neutralität in keinster Weise“

In Helsinki wird an diesem Tag deutlich: Neutralität ist kein einheitlicher Begriff. Für Österreich ist sie tief in der politischen Identität verankert – auch wenn sie, wie Van der Bellen betont, kein Freifahrtschein zur Untätigkeit ist. „Neutral zu sein heißt nicht, das Recht des Stärkeren zu akzeptieren.“ Gerade angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gelte es, die eigene Position zu hinterfragen – nicht um sie aufzugeben, sondern um sie neu zu denken.