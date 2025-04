Wieder Erster: „Krone“ bleibt absolute Nummer 1

Stark ist die Position der „Krone“ freilich nicht nur national, sondern auch in den einzelnen Bundesländern. Klarer Sieger in Niederösterreich und dem Burgenland, an der Spitze dran in Wien, hervorragende Reichweite in Kärnten. Ausgezeichnet positioniert ist die Kronen Zeitung auch in der Steiermark mit knapp 300.000 (sonntags sogar fast 350.000) Lesern, in Oberösterreich, Salzburg und Tirol, auch in Vorarlberg etabliert sich unsere regionale Ausgabe immer besser.