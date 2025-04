Trump verbietet seinen Diplomaten Sex mit Chinesen

Tiefes Misstrauen zwischen Peking und Washington

Chinas Außenministerium verwies in einer knappen Stellungnahme darauf, dass die US-Seite für diese Entscheidung verantwortlich sei. Gleichzeitig berichten Insider, dass China selbst bereits seit Jahren ähnliche Einschränkungen für sein diplomatisches Personal durchsetzt. So dürfen chinesische Beamte, Militär- und Polizeikräfte in der Regel keine ausländischen Partner haben und benötigen für Reisen ins Ausland besondere Genehmigungen.