Landesweite Proteste nach „Zündung der Atombombe“

Le Pen: „Ich lasse mich nicht einfach so ausschalten“

Für Le Pen und ihre Parteifreunde handelt es sich um ein „politisches Urteil“. Doch noch gibt sich die 56-Jährige nicht geschlagen. Sie will in Berufung gehen. In einem TV-Interview am Montagabend versprach sie ihren Anhängern: „Ich lasse mich nicht einfach so ausschalten.“ Am Dienstag erklärte sie bei einer Pressekonferenz: Ihre Gegner sähen, dass alle bisherigen Schritte gegen sie nichts gebracht hätten und schalteten deswegen einen Gang höher. „Die Dinge sind sehr klar, wir lassen uns nicht alles gefallen“, sagte die RN-Fraktionschefin. Es gehe auch darum, „die Franzosen zu verteidigen, die das Recht haben, zu wählen, wen sie wollen, und um das Land zu verteidigen, weil das Land heute ins Wanken geraten ist.“ Die gesamte Abfassung des Urteils sei „Wahnsinn“, sagte sie.