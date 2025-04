Norovirus wütet auf Kreuzfahrtschiff: 200 Kranke!

Desinfektionsmaßnahmen an Bord

Sie seien isoliert und auf dem Schiff seien Desinfektionsmaßnahmen vorgenommen worden, hieß es weiter. Die Queen Mary 2 befindet sich derzeit auf einer 29-tägigen Reise von Großbritannien über New York und die Karibik und soll am 6. April wieder in Großbritannien anlegen.