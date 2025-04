Ein fesselndes Drama im Hochsicherheitstrakt

In der rund 50 km von New York entfernten Vollzugsanstalt werden vor allem lange, ja lebenslängliche Haftstrafen verbüßt, mitunter auch von Insassen, die die ihnen zur Last gelegte Tat gar nicht begangen haben. John Whitfield (Colman Domingo) hat man klar einen Mord angehängt. Der inhaftierte Autor versucht der zäh verrinnenden Zeit schreibend Struktur zu verleihen, neben den kontinuierlichen Versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Und er engagiert sich in der Theatergruppe des Gefängnisses, die wichtiger Teil des Rehabilitationsprogrammes ist.