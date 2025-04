Moskau: Elton Johns Aids-Stiftung ist unerwünscht

Mehr als eine Million Menschen in Russland HIV-positiv

Vor dem Hintergrund der enormen Ansteckungszahl ist diese Entscheidung natürlich besonders bitter. Derzeit lebten etwa 1,2 Millionen Menschen in Russland mit HIV, schilderte der russische Epidemiologe Wadim Pokrowski im Dezember der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Zum Vergleich: Das Robert Koch-Institut schätzte die Zahl in Deutschland zuletzt auf 96.700 Menschen. Kriminalisierung und Diskriminierung gefährdeter Gruppen machen Prävention und den Kampf gegen Aids in Russland schwer.