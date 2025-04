Pröll: Digitales Amt wird bis Sommer modernisiert

Ob er länger in der Politik bleiben will, darauf will sich Pröll nicht festlegen. „Ich mache meinen Job extrem gerne. Wir wollen ehrlich etwas für Österreich weiterbringen, damit wir in fünf Jahren sagen können: ,Es war in einer nicht leichten Situation, aber es ist etwas weitergegangen.‘“

In Sachen Verfassung plant die Regierung einen Verfassungskonvent. Dort wird es einerseits um Kompetenzentflechtung zwischen den Körperschaften und anderseits um wehrhafte Demokratie beziehungsweise darum, wie man demokratiefeindliche Attacken abwehrt.