Paar soll mit Nottestament Erbe erschlichen haben

„Dem Sünder sei vergeben, nur dem Erbschleicher nicht“, heißt es im Volksmund. Vor einem irdischen Gericht in Wels mussten sich am Donnerstag vier Angeklagte (41, 41, 44, 60) verantworten. Sie sollen einen betagten Hausbesitzer mittels Nottestament um sein landwirtschaftliches Anwesen mit Wohn- und Stallgebäuden sowie Grundbesitz in Bad Ischl betrogen haben.