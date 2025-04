„Was ich hier sage, wird viel Aufregung erzeugen“

Zur Erinnerung: Sergio Perez steckte zu Beginn des vergangenen Jahres in einer tiefen Krise, zeigte enttäuschende Qualifying-Ergebnisse und konnte auch in den Rennen meist nicht zeigen, was in ihm steckt. Deshalb zog man bei Red Bull die Reißleine, der Mexikaner ist in dieser Saison nur Zuschauer.