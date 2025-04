Eltern in Angst: Neuer Entführungsversuch in Wien

Ähnliche Fälle gab es im März auch in Oberösterreich – im Bezirk Linz-Land, im Mühlviertel und im Innviertel. Ein Unbekannter forderte unter anderem ein Mädchen auf, mit ihm mitzukommen. Glücklicherweise ging die Siebenjährige aber nicht darauf ein und suchte in ihrer Volksschule Schutz. Viele besorgte Eltern gibt es auch in Tirol: Nach dem Entführungsalarm um ein elfjähriges Mädchen in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) erhöhte die Exekutive ihre Streifentätigkeit im Ort und insbesondere auf den Schulwegen.