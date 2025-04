„Das gibt‘s nicht mehr – dafür werde ich sorgen“

Er ist nicht nur sportlich enorm wichtig, sondern auch als Leader, der anderen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Hoffentlich bleibt das so, denn er spielt eine ganz wichtige Rolle. Er wird nicht am meisten trainieren, weiß aber genau, was er zu tun hat. Das hat er für sich perfektioniert. Er kommt immer wieder mit etwas Neuem. In diesem Alter noch so fanatisch zu sein, ist beeindruckend. Er kann viel weitergeben. Ich habe ihm mal gesagt, er kann sonst nichts anderes (lacht). Im Ernst: Er lebt für den Sport! Er hat sich sein Standing hart erarbeitet, am Schießplatz können ihm immer noch nur ganz wenige was vormachen. Er weiß einfach, was er zu tun hat. Simon ist ein Positiv-Verrückter, den ich brauche. Von ihm können sich andere eine Scheibe abschneiden.