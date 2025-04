Becker verwirrt mit Posting zu Hitler-Verschwörung

Becker hatte am späten Mittwochabend auf X (vormals Twitter) den Post eines anderen Nutzers geteilt. Dieser enthält die Falschbehauptung, wonach der NS-Diktator nach dem Zweiten Weltkrieg in Südamerika gewesen sei. Dies kommentierte Becker auf Englisch mit den Worten: „Wow ... Was ist falsch an all den Filmen, die behaupten, Hitler starb in Deutschland & Österreich...“ („Wow ... What‘s wrong with all the movies that claimed Hitler died in Germany & Austria...“). Der Befund der Historiker ist eindeutig: Hitler starb 1945 in Berlin.