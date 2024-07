So ungleich ist das Vermögen im Euroraum verteilt

Zinserhöhungen würden zu Vermögensverlusten führen, schrieben Ökonominnen und Ökonomen am Dienstag in ihrer Analyse. Im Juni haben die Währungshüter die Zinsen zum ersten Mal wieder gesenkt. Die Inflation liegt mit 2,5 Prozent im Juni wieder nahe an der Zielmarke der EZB von zwei Prozent.