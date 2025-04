Möchtegern-Held sprang Polizei in die Schusslinie

Die Situation an jenem blutigen Terror-Nachmittag in der Kärntner Draustadt war schon explosiv genug: Die beiden Polizistinnen befanden sich gerade auf Streife im Bereich des Villacher Hauptbahnhofs, als die Erstalarmierung sie über Funk erreichte. Sekunden später traf das Duo an den Tatorten ein – die Lage war zu diesem Zeitpunkt unüberschaubar.