Porsche SE will nun wieder in das Rüstungsgeschäft

Milliardenverluste werden geschrieben, verzweifelte Manager setzen den Rotstift an, wo es geht. Dem noch nicht genug, sorgt die US-Zollpolitik, die erhebliche konjunkturelle Folgen haben könnte, für zusätzliche Verunsicherung. So muss auch die börsennotierte Porsche SE Holding aktuell einen Nettoverlust in Höhe von 20 Milliarden Euro verbuchen.