Oberbank-Chef: „Rechnung ist nicht aufgegangen“

„Firmen wandern nicht im großen Stil ab“

Die Nachfrage nach Firmenkrediten hat in den ersten sechs Monaten zugelegt. „Ein überdurchschnittliches Wachstum kommt dabei aus unseren internationalen Märkten“, sagt der Bank-Manager. Vor allem in Deutschland, Tschechien und Ungarn gab‘s gute Zuwächse. „Hier punkten wir als Fünf-Länderbank – viele deutsche Unternehmen sind auch in den Ländern aktiv, in denen wir auch sind“, so der Oberbank-Chef, der auch feststellt: „Die Unternehmen haben nicht aufgehört, zu investieren.“ Nachsatz: „Die Firmen wandern auch nicht im großen Stil ab.“ Gasselsberger sagt aber auch: „Die Kapazitätserweiterungen passieren vielfach nicht mehr in Österreich.“