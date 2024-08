„Wir versuchen, an allen Schrauben zu drehen“

Auch in puncto Schauräumen baute man um: In einem Möbelhaus in St. Pölten darf man Flächen nutzen, in Linz übernahm ein Partner den Betrieb, in Villach verkleinerte man sich stark. „Wir versuchen einfach, an allen Schrauben zu drehen. Da darf man nichts unversucht lassen.“