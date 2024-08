PAPS: Verborgene Aggressionen in Beziehungen

Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Jakob ist in Viktoria verliebt. Er ist fasziniert von ihrem Charme, ihrem aparten Gesicht, ihrem sexy Körper und ihrem Wissen. Aber er kennt sich bei ihr nicht aus. Wie soll er sich erklären, warum Viktoria auch in Situationen, in denen alles stimmt, plötzlich doch keine Lust auf Sex hat. Auch letztens war alles perfekt.