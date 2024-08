Nahost-Poker: Blinken reist mit leeren Händen ab

Internationale Präsenz im Philadelphi-Korridor?

Aus ägyptischen Sicherheitskreisen verlautete, die USA hätten eine internationale Präsenz im Philadelphi-Korridor vorgeschlagen. Das könnte demnach für die Regierung in Kairo akzeptabel sein, wenn ein solcher Einsatz auf maximal sechs Monate begrenzt wäre. „Die Waffenruhe in Gaza muss der Beginn einer breiteren internationalen Anerkennung des palästinensischen Staates und der Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung sein, da dies die grundlegende Garantie für Stabilität in der Region ist“, sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi nach einem Treffen mit Blinken.