Hamas: Brauchen keine neuen Verhandlungen

Es ist bereits der neunte Besuch des Politikers in der Region seit dem Beginn des Gazakriegs vor zehn Monaten. Der US-Außenminister reist am Dienstag erneut zu Gesprächen nach Kairo. Dort sind Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierung geplant. Zuvor war Blinken in Israel mit Präsident Yitzhak Herzog und Netanyahu zusammengekommen (siehe Video oben).