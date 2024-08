Leichen von mehreren israelischen Geiseln geborgen

Bereits zuvor hatte der Kibbutz Nir Oz den Tod des 79-jährigen Avraham Munder bekannt gegeben. „In großer Trauer verkündet Kibbutz Nir Oz den Mord an Avraham Munder, 79, in Gefangenschaft in Gaza“, hieß es. Bei dem Überfall der Hamas auf seinen Ort war der Sohn der Geisel ermordet worden.