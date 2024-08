5 Vergewaltigungen: Anklage gegen „Gigolo“ steht

Tanzlehrer, Bergführer, Polizist, Hundestaffelführer, Notfallsanitäter, Security bei der Fritzl-Familie, Tierretter und generell ein Tausendsassa wie aus einem Actionfilm: Ein Bilderbuch-Charmeur, der Frauenherzen wie im Akkord brach, sitzt seit Jänner in Wels in Oberösterreich in Untersuchungshaft. Unter schwerem Verdacht: Der 43-Jährige soll ein mehrfacher Vergewaltiger sein.