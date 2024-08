Behörde kritisiert zu wenig Wettbewerb bei Energie

In den Ländern hohe Dominanz der Anbieter

Harsdorf-Borsch veranschaulicht die Dominanz einzelner Anbieter anhand mehrerer Beispiele im Gassektor: So machen in Wien alternative Gasanbieter nur rund ein Viertel aus. Im zweitgrößten Netz in Niederösterreich hat die EVN einen Marktanteil von 70 Prozent, bei Strom ist dieser noch höher. Ganz klare Verhältnisse herrschen im Westen Österreichs: Dort erreichen die Landesversorger Marktanteile von über 90 Prozent, mit einem Spitzenwert von 97 Prozent in Vorarlberg.