„Mich hatte noch nie ein Mann unter Kontrolle“

Große Klappe, nichts dahinter? Denkste! Chiara Hölzl weiß, was sie will, hat als Model die halbe Welt bereist und dennoch mit 19 Jahren Schluss gemacht. „Früher hat sich alles ums Schönsein gedreht, aber ich war nur eine Schaufensterpuppe. Wenn du modelst und viel unterwegs bist, bist du vor allem eines: richtig einsam. Ich war bei ,Germany's Next Topmodel‘ ein echtes Nesthäkchen, wollte wieder heim zu Mama. Und dann ist mir schnell bewusst geworden, dass ich mehr aus meinem Leben machen will“, so die 27-Jährige. Die mit ihrem Mann Felix in Reichenau ein nettes Häuschen gefunden hat, dort einen auf Landei macht, kocht, bäckt und nebenbei noch einen Hund und sieben Hühner versorgt.