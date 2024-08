Senioren sollen auf Fake-Klangwolke gelockt werden

Eine spezielle Senioren-Klangwolke sei in Linz geplant und man lade dazu herzlich ein. Doch was sich gut anhört, ist in Wahrheit einfach nur ein Fake, oder, wie es in Oberösterreich heißt: ein Leger! Und zwar wieder einmal auf Kosten eines bestimmten Seniorenverbandes. Dort zeigt man sich „wenig erfreut“.