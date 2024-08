Bierpartei: „Frischer Wind“ für das Parlament

Die Bierpartei will „frischen Wind“ in den Nationalrat bringen und wird bekanntlich bundesweit auf den Stimmzetteln stehen. Am Dienstag stellte Parteichef Dominik Wlazny seine Kandidatinnen und Kandidaten vor. Dafür begab sich sein Team ins Donaubräu am Fuße des Donauturms in Wien und plauderte in entspannter Atmosphäre – allerdings ohne Bier – über die Motive für die Mitarbeit an Wlaznys Bewegung und die Ziele dieser.