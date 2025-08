Umstrittene Rapper planen Wien-Auftritt: FPÖ tobt

FPÖ für „unverzügliches Veranstaltungsverbot“

„Diese Gruppe ist dafür bekannt, Hamas und Terror in ihren Texten zu verherrlichen. Dass eine solche Veranstaltung mitten in Wien stattfinden darf, ist ein handfester Skandal“, echauffierte sich FPÖ-Abgeordneter Leo Lugner. Er forderte die Behörden auf, „unverzüglich ein Veranstaltungsverbot auszusprechen“. In Österreich waren Kneecap zuletzt vor drei Jahren Gast am Frequency Festival in St. Pölten.