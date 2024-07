Bierpartei schafft es bundesweit auf Wahlzettel

Die 2015 als Satireprojekt des als Marco Pogo bekannt gewordenen Punkrock-Sängers Wlazny gestartete Partei hat Umfragen zufolge durchaus Chancen, in den Nationalrat einzuziehen. Schon 2019 trat die Partei bei der Nationalratswahl an – allerdings nur in Wien, wo sie knapp 5000 Stimmen erhielt. Seit 2020 ist die Bierpartei mit elf Mandaten in Bezirksvertretungen in Wien vertreten, verpasste aber den Einzug in den Wiener Landtag.