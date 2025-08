„Keine Lust!“ Zverev spricht über sein Burnout

„Ich bin wieder frischer im Kopf“

Zverev: „Ich bin wieder frischer im Kopf. Vielleicht spiele ich nicht mein bestes Tennis in Kanada oder anschließend in Cincinnati. Aber wenn die US Open starten, werde ich wieder ein Titelanwärter sein.“ Denn er will nun mehr auf sich und seinen Körper hören, dabei auch auf einige Turniere verzichten. Vielleicht hilft ihm dabei ja sogar Familie Nadal, in deren Academy Zverev zuletzt auf Mallorca frische Kräfte getankt hatte.