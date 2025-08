Österreichs schnellster Mann zog die Notbremse

„Im Jänner konnte ich nicht einmal gehen, weil ich so Schmerzen hatte“, erinnert sich Fuchs. So musste der Sprintrekordler schon die Hallensaison auslassen. Und stieg erst im Juni ins Renngeschehen ein. Mit einem Ziel: die WM in Tokio Mitte September. „Dadurch, dass ich die Indoor-Saison verpasst habe, hatte ich dann Druck für die Quali. Deshalb wollte ich es mit der Brechstange probieren.“ Schneller als die 10,43 Sekunden über die 100 Meter beim Prokop-Memorial in St. Pölten wurde der Mödlinger mit dem 10,08er-Rekord aber nicht.