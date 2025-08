Paukenschlag: Abschiebungen werden nun schwieriger

Italiens „Albanien-Modell“ als Auslöser

In dem aktuellen Verfahren ging es um Italiens „Albanien-Modell“. Demnach sollen Asylanträge von Menschen, die im Mittelmeer aufgegriffen wurden und aus Staaten auf der Liste kommen, in einem schnelleren Verfahren geprüft werden – und zwar in Zentren in Albanien. Die Meloni-Regierung in Rom will durch dieses Vorgehen weniger Menschen die Einreise nach Italien ermöglichen und die Zahl der Asylsuchenden in Italien begrenzen.