Qualifying für den GP von Ungarn ab 16 Uhr LIVE

„Eine coole Strecke“

Der WM-Führende Piastri kehrt in Ungarn hingegen an den Ort seines ersten Formel-1-Sieges zurück. In Mogyorod triumphierte er vor einem Jahr vor Norris und Lewis Hamilton (damals noch Mercedes). „Ich freue mich sehr, wieder dorthin zu fahren. Es ist immer ein tolles Wochenende. Es ist eine tolle Stadt und außerdem eine coole Strecke“, sagte Piastri, nachdem er am vergangenen Sonntag in Belgien ein wegen Regens verschobenes Rennen gewonnen hatte und damit den sechsten McLaren-Doppelsieg fixierte. Der Australier hat mittlerweile acht Siege errungen, genau so viele wie Norris.