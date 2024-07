Bierpartei präsentiert erstes „Forderungspaket“

80 Tage vor der Nationalratswahl am 29. September hat die Bierpartei erste Einblicke in ihr Programm gegeben. Darunter finden sich laut Parteichef Dominik Wlazny Forderungen wie Wahlen auf Länder- und Gemeindeebene am selben Tag, ein „Zukunftsministerium“ und die „Entpolitisierung“ des ORF.