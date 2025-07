Team schießt sich mit Eigentoren bewusst aus Cup

Kann das wirklich die Erklärung sein?

In Achenkirch will man den bereits angerichteten Schaden möglichst gering halten und liefert eine skurrile Erklärung: Man wollte die Partie verlieren, weil beim nächsten Spiel kein Team zur Verfügung gestanden wäre – zu viele fliegen gemeinsam auf Urlaub nach Mallorca. „Wir sind uns bewusst, dass diese Vorgehensweise, insbesondere die Geschehnisse in den Schlussminuten, bei Beteiligten und Zuschauern Irritation und Unverständnis ausgelöst haben. Das Zustandekommen der Eigentore ist als Affektsituation zu verstehen“, wurde in einer offiziellen Mitteilung erklärt. Und: „Wir möchten uns aufrichtig bei allen Beteiligten, insbesondere dem SV Radfeld, entschuldigen.“