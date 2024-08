„Experiment“: Die Lügenwelt des Swift-Attentäters

Im ersten Verhör durch Staatsschützer sprach der Terror-Fanatiker nach seinem Treueschwur auf den IS noch stolz und ohne Reue von seinen furchtbaren Plänen für einen Massenmord an Fans des US-Popstars Taylor Swift. „Ich wollte so viele Unschuldige töten wie möglich!“ Dafür mischte er in seinem Elternhaus die zuvor bei seinem Ex-Arbeitgeber – wo er kündigte, weil er „Großes“ vorhatte – gestohlenen Chemikalien zur sogenannten Mutter des Satans, den Sprengstoff TATB, zusammen. Diesen lagerte er teils im Kühlschrank.