Was zu dem neuen Verdächtigen (18) bekannt ist

Wie berichtet, soll der geständige 19-Jährige seit Ende Juli ein Attentat auf eines drei dieser Tage in Wien vorgesehenen Swift-Konzerte geplant haben. Er hatte bereits funktionsfähigen Flüssigsprengstoff, den er selbst hergestellt hatte. Der Niederösterreicher mit nordmazedonischen Wurzeln wollte am Donnerstag oder Freitag mit seinem Auto in eine Menge von „Swifties“ vor dem Ernst-Happel-Stadion rasen und dabei möglichst viele Menschen töten. Er wurde am Mittwoch an seinem Wohnort in Ternitz festgenommen.