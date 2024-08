Attentatspläne: DSN stand unter „höchstem Druck“

Islamisten mit Wurzeln in Nordmazedonien

Auffällig ist, dass wie schon beim Terroranschlag vom November 2020 in Wien es sich beim Hauptverdächtigen im aktuellen Fall ebenfalls um einen Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln handelt. Auch in anderen Fällen galten Männer mit nordmazedonischen Wurzeln als Terrorverdächtige: 2015 geriet ein österreichischer Staatsbürger mit Wurzeln in Nordmazedonien in Verdacht, einer radikalislamistischen Terrorvereinigung anzugehören und Dschihadisten anzuwerben. Auch im Jahr darauf wurde bei einer Anti-Terror-Razzia unter anderem ein Nordmazedonier festgenommen.